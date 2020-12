C’è stata una sparatoria a Berlino: almeno quattro persone sono state ferite

Almeno quattro persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco questa mattina a Berlino, nel quartiere di Kreuzberg. Le informazioni sono ancora poche, non è chiaro chi sia la persona che ha sparato e per quale motivo l’abbia fatto. I vigili del fuoco di Berlino hanno scritto su Twitter che sono intervenuti in Stresemannstrasse soccorrendo tre persone «gravemente ferite». Der Spiegel scrive che una quarta persona ferita è stata trovata nel canale Landwehr, poco distante.

Gemeinsamer Einsatz mit der @polizeiberlin in der #Stresemannstraße in #Kreuzberg Die #Rettungskräfte, darunter 3 Notärzte und 1 #Leitender_Notarzt versorgten hier 3 schwer verletzte Personen und transportieren diese zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.#wirrettenBerlin pic.twitter.com/aYE5q2wHmS — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 26, 2020