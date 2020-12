Best of bestie

Lo diciamo spesso per aggiornare anche gli ultimi arrivati: le foto di animali, (“le bestie”, come le chiamiamo affettuosamente qui da noi) sono un’idea che avemmo subito, dieci anni fa, per ricostruire l’ammirazione spettacolare per le immagini della natura che un tempo fu degli album di figurine, e poi dei documentari naturalistici, che a loro volta negli ultimi anni hanno goduto di nuovi slanci e apprezzamenti. Questo per dire che ci siamo affezionati, e ci piace immaginare ogni settimana chi le sfoglia con curiosità, per imparare qualche nome nuovo o solo per vedere qualcosa di bello e a volte lontano. Queste sono le migliori foto di animali raccolte nell’anno che sta per finire, e anche qui il coronavirus si è infilato tra un animale e l’altro: nelle mascherine degli umani che a volte fanno da contorno, negli zoo chiusi e poi riaperti o negli animali che grazie alle città vuote per le restrizioni si sono presi nuovi spazi. Ma ora è il momento di godersele con il solito consiglio di prendervi qualche secondo in più dello sfoglio automatico.