Twitter ha fatto sapere che Joe Biden, quando entrerà in carica a gennaio 2021 come presidente degli Stati Uniti, non erediterà i milioni di follower di Donald Trump quando entrerà in possesso dell’account ufficiale del presidente degli Stati Uniti (@POTUS). La stessa cosa avverrà con l’account della Casa Bianca (@WhiteHouse).

Nel 2017 invece l’allora presidente uscente Barak Obama aveva lasciato a Donald Trump account e follower dell’account @POTUS, come ha ricordato su Twitter Rob Flaherty, responsabile del settore informatico nel comitato di Joe Biden, che ha aggiunto: «Twitter ci ha informato che d’ora in poi l’amministrazione Biden dovrà iniziare da zero».

La stessa cosa avverrà per gli account della First Lady uscente Melania Trump (@FLOTUS) e della segretaria della Casa Bianca uscente Kayleigh McEnany (@PressSec). Facebook invece dovrebbe permettere che gli account presidenziali, e i rispettivi follower, siano trasferiti alla nuova amministrazione.