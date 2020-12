Elon Musk ha detto che Apple si sarebbe rifiutata di comprare Tesla, anni fa

Martedì Elon Musk, fondatore della compagnia di automobili elettriche Tesla, ha scritto su Twitter che «nei giorni più bui del programma della Model 3» avrebbe contattato Tim Cook, il ceo di Apple, per discutere la possibilità di un’acquisizione di Tesla «per un decimo del suo valore attuale». Secondo Musk, Cook si sarebbe rifiutato perfino di organizzare la riunione.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020