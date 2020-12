È morta a 50 anni la modella britannica Stella Tennant

È morta a 50 anni Stella Tennant, modella britannica che divenne molto famosa negli anni Novanta, sfilando per alcuni tra i più importanti stilisti al mondo. La morte è stata annunciata dalla sua famiglia, che non ne ha specificato la causa. Tennant era sposata e aveva quattro figli.

La sua carriera iniziò nei primi anni Novanta quando cominciò a posare in servizi fotografici realizzati per alcune importanti riviste internazionali, tra cui le edizioni francesi, inglesi e italiane di Vogue.

Negli ultimi tempi si era esposta a favore di una moda più sostenibile, con campagne per vestiti di seconda mano con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dell’industria dell’abbigliamento. In un’intervista al Guardian aveva detto: «Ci metteremo un po’ a cambiare le nostre abitudini, ma penso che questo sia, in maniera così ovvia, un passo nella giusta direzione».