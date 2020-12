In Romania è stato trovato un accordo per formare un governo europeista e di centrodestra

Il 21 dicembre tre partiti europeisti di centrodestra della Romania hanno trovato un accordo per formare un governo il cui primo ministro sarà l’economista e attuale ministro delle Finanze Florin Citu. I tre partiti che si sono accordati sono il Partito Nazionale Liberale, l’USR PLUS e l’UDMR, il partito che rappresenta le persone di etnia ungherese. «Sono certo che sarà un governo stabile e di lunga durata, dedicato all’interesse dei cittadini», ha detto Citu, che ha 48 anni ed è un esponente del Partito Nazionale Liberale.

L’accordo è arrivato in seguito alle elezioni parlamentari del 6 dicembre, dopo le quali si era dimesso il primo ministro Ludovic Orban, che guidava un governo di minoranza e il cui partito aveva ottenuto il 25 per cento dei voti. Il partito più votato era stato il Partito Socialdemocratico, che però non è riuscito a formare una coalizione di maggioranza. Alle elezioni di inizio dicembre era andato sorprendentemente bene anche Alleanza per l’unità dei rumeni, un partito di estrema destra di recente formazione.

Un po’ come funziona in Italia, Citu dovrà ora ricevere l’incarico dal presidente rumeno Klaus Iohannis e poi chiedere un voto di fiducia in parlamento. La coalizione che lo sostiene ha la maggioranza in entrambe le camere – ha spiegato Euro News – e potrebbe contare anche sull’appoggio di alcuni piccoli partiti.