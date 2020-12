Il Genoa ha esonerato Rolando Maran

Il Genoa ha comunicato l’esonero di Rolando Maran, l’allenatore con cui aveva iniziato la stagione in corso, dopo la sconfitta in campionato subita domenica a Benevento. Maran era stato assunto lo scorso agosto: in tredici giornate ha rimediato una vittoria, quattro pareggi e otto sconfitte. A inizio stagione aveva dovuto tuttavia gestire le conseguenze del contagio di oltre venti giocatori in rosa. Lascia il Genoa al penultimo posto in classifica. Secondo le indiscrezioni dovrebbe essere sostituito già nelle prossime ore da Davide Ballardini, che tornerà ad allenare il Genoa per la quinta volta negli ultimi dieci anni.