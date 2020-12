La Camera spagnola ha approvato una proposta di legge che permette l’eutanasia

Giovedì la Camera dei deputati spagnola ha approvato in prima lettura un disegno di legge che introduce l’eutanasia per le persone che soffrono di patologie incurabili. Il disegno di legge, presentato dal Partito Socialista del primo ministro Pedro Sànchez, ha ottenuto 198 voti a favore, 138 contrari e 2 astensioni. Oltre al Partito Socialista, hanno votato a favore della legge Unidas Podemos, coalizione di sinistra al governo con i socialisti, Junts per Catalunya (indipendentisti catalani di centrodestra), CUP (indipendentisti catalani di estrema sinistra), e Ciudadanos (partito di destra liberale, all’opposizione).

Hanno votato contro il Partito Popolare (destra), Vox (estrema destra) e l’Union del Pueblo Navarro (partito di centrodestra della Navarra). La legge ora dovrà passare anche dal Senato, dove il governo ha numeri sufficienti per approvarla con facilità, e potrà entrare in vigore già all’inizio del 2021. Se la legge verrà approvata, la Spagna diventerà il sesto paese al mondo a legalizzare l’eutanasia, dopo Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Canada e Nuova Zelanda.

La legge prevede che le persone con una malattia incurabile possano beneficiare dell’eutanasia dopo che hanno chiesto fino a quattro volte di poter ricevere l’eutanasia e dopo che hanno presentato i referti medici necessari per dimostrare la propria condizione. La richiesta dovrà essere esaminata e accolta da una commissione esaminatrice, il poi paziente dovrà dare un’ultima volta il suo consenso. La legge prevede comunque il diritto all’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario.

L’eutanasia, secondo il disegno di legge, potrà essere effettuata presso strutte pubbliche o private, o anche a casa del paziente.