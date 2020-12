“Cyberpunk 2077” è stato rimosso dal PlayStation Store

Il videogioco Cyberpunk 2077, uscito pochi giorni fa dopo molta attesta, è stato ritirato dal PlayStation Store, il negozio virtuale della console di Sony, dopo le molte critiche ricevute per i grossi problemi e difetti riscontrati dagli utenti. Sony ha detto che chiunque abbia già comprato il gioco e voglia un rimborso potrà richiederlo sul sito di PlayStation.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020