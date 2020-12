Intervista al vicepresidente di “Pane Quotidiano”

Mercoledì 15 dicembre siamo andati in una delle due sedi milanesi dell’associazione “Pane Quotidiano”, che da più di 120 anni distribuisce alimenti a chi ne ha bisogno. Nell’ultimo anno la coda che si forma davanti ai cancelli si è allungata, e rispetto agli altri anni ci sono molte più famiglie e giovani che hanno perso il lavoro a causa della pandemia, ma anche lavoratori irregolari e lavoratori in nero, per i quali non sono previsti ammortizzatori sociali.