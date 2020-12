Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1

Il pilota olandese Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultimo del Mondiale 2020 di Formula 1. Verstappen, che guida una Red Bull, ha vinto dopo essere partito dalla pole position. Dietro di lui, al secondo e al terzo posto, sono arrivate le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

He started P1, and finishes P1 ????????@Max33Verstappen wins the final race of 2020! ????????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/eqON8Z92wB

— Formula 1 (@F1) December 13, 2020