Lewis Hamilton ha vinto il Mondiale di Formula 1 per la settima volta

Il pilota inglese Lewis Hamilton ha vinto matematicamente il Campionato mondiale di Formula 1 grazie al primo posto ottenuto nel Gran Premio di Turchia, quartultima gara della stagione, corso domenica mattina all’Istanbul Park. A Hamilton sarebbe bastato anche un piazzamento minore, considerando che il suo compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas — l’unico che poteva impedirgli la vittoria in anticipo — si è classificato tredicesimo. Con il successo ottenuto in Turchia, Hamilton ha eguagliato il record di sette vittorie detenuto finora da Michael Schumacher. È inoltre il suo quarto Mondiale consecutivo e il sesto vinto con la scuderia tedesca Mercedes-AMG.

Il Gran Premio di Turchia è stato segnato fin dalle prime sessione di prove libere dalla scivolosità della pista riasfaltata di recente, accentuata inoltre dalla pioggia caduta durante le qualifiche di sabato e la gara di domenica. Hamilton è partito dalla sesta posizione e ha impiegato una quarantina di giri per raggiungere le Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez in testa alla gara, che poi sono calate nel finale. Perez ha resistito al secondo posto fino al termine mentre al terzo si è piazzata la Ferrari di Sebastian Vettel. L’altra Ferrari di Charles Leclerc ha concluso quarta.