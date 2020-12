Weekly Beasts

Ci sono due aquile calve che sembrano quasi una il riflesso dell’altra, ed invece stanno litigando per un pesce in cielo, tra gli animali da fotografare in settimana. Sono in compagnia di un martin pescatore tra gli schizzi d’acqua e di un bel primo piano di una locusta. Poi tantali variopinti, che sono uccelli della stessa specie delle cicogne, con penne nere e coda rosa, e per finire il verde notevole di questo camaleonte.