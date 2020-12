Mastercard e Visa hanno interrotto i rapporti con Pornhub

Mastercard e Visa, le società che gestiscono i più grandi circuiti di carte di credito al mondo, hanno interrotto i loro rapporti con MindGeek, la società che controlla Pornhub, il noto sito di porno in streaming: gli utenti di Pornhub non potranno più usare le loro carte Mastercard e Visa per i pagamenti sul sito. Le due compagnie hanno preso questa decisione dopo che un articolo del New York Times ha denunciato la diffusione su Pornhub di contenuti che mostrano abusi sessuali, anche su minori.

In seguito alla pubblicazione dell’articolo, le due aziende avevano aperto delle indagini per verificare se Pornhub stesse compiendo attività illegali. Secondo un comunicato di Mastercard, l’indagine «ha confermato delle violazioni nei nostri standard». Senza poter fornire ai suoi utenti la possibilità di usare carte Mastercard e Visa per i pagamenti (di abbonamenti premium e di altri servizi), Pornhub rischia di subire un gravissimo danno economico. Anche PayPal, un altro sistema di pagamenti digitali molto popolare, non è disponibile su Pornhub da circa un anno.

Negli scorsi giorni, Pornhub aveva cercato di mettere in pratica rimedi drastici, probabilmente per evitare ritorsioni economiche. Tra le altre cose, aveva vietato il caricamento di video agli account non verificati – cioè praticamente quelli diversi dalle case di produzione e dagli attori – e rimosso la funzione dei download, che permetteva di scaricare i video.

Ogni mese Pornhub riceve 3,5 miliardi di visite, più di quelle di Amazon o Netflix.