I libri, fotografati su Instagram

Instagram è diventato uno strumento importante nella promozione dei libri e della lettura: è sempre più utilizzato dalle case editrici per segnalare le nuove uscite e dai lettori per mostrare cosa stanno leggendo e raccontare un pezzo importante di sé. Si scade a volte nell’ostentazione, tra pile di libri ammassati sui comodini che si non ha intenzione di leggere davvero, o con belle copertine incorniciate da tazze, petali di fiori sparpagliati e altri richiami al contenuto del testo. Instagram però sa anche raccontare con immediatezza il mondo dei libri e di chi ci ruota attorno, come raccontano 30 tra le più belle fotografie che abbiamo selezionato da Instagram: librerie curate e accoglienti, scaffali straripanti, pagine sottolineate e annotate, volumi rovinati dalle riletture e tanti libri impacchettati pronti per essere consegnati, soprattutto quest’anno che le librerie sono rimaste chiuse a lungo ma i libri sono arrivati lo stesso nelle case di chi li desiderava.

Lettori e Librai è un progetto della Fondazione Peccioliper per promuovere la lettura e sostenere il lavoro delle librerie e la partecipazione dei lettori, abituali e potenziali. Nei prossimi due weekend allestirà a Peccioli, in Toscana, una libreria temporanea in collaborazione con sette librerie della zona, dove gli abitanti potranno acquistare libri al 50 per cento del prezzo di copertina, mentre il comune e la Fondazione copriranno la cifra rimanente. Se la Toscana diventerà zona gialla, l’iniziativa sarà aperta anche agli abitanti dei comuni vicini, che potranno usufruire del 30 per cento di sconto.

In collaborazione con la Fondazione, il Post pubblicherà negli stessi giorni cinque podcast che raccontano il lavoro di cinque librai e una raccolta delle più belle fotografie dedicate ai libri e alle librerie scelte tra quelle pubblicate dagli utenti di Instagram.