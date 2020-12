Hoepli, 150 anni di libri nel centro di Milano

La Libreria Internazionale Ulrico Hoepli compie 150 anni: fu comprata per corrispondenza dal libraio svizzero Ulrico Hoepli nel 1870 e dall’anno seguente iniziò anche un’attività editoriale dedicata ai manuali, alle guide, alla scolastica, riflettendo uno spirito pratico e tecnico molto tipico di Milano. Nella sua storia è sopravvissuta a bombardamenti e distruzioni che l’hanno portata nella sua attuale sede, a sei piani: è una delle poche librerie al mondo a trovarsi nella via che porta il suo nome, via Hoepli, appunto. Una sua libraia, Stefania Ciocca, ha raccontato com’è lavorare in un luogo così importante e legato alla città di Milano e come ha affrontato gli ultimi mesi particolarmente difficili, a causa della crisi portata dal coronavirus.



Lettori e Librai è un progetto della Fondazione Peccioliper, che nei prossimi due weekend allestirà a Peccioli, in Toscana, una libreria temporanea in collaborazione con sette librerie della zona, dove gli abitanti potranno acquistare libri al 50 per cento del prezzo di copertina, mentre il comune e la Fondazione copriranno la cifra rimanente. Se la Toscana diventerà zona gialla, l’iniziativa sarà aperta anche agli abitanti dei comuni vicini, che potranno usufruire del 30 per cento di sconto.

Lettori e Librai vuole promuovere la lettura e sostenere il lavoro delle librerie e la partecipazione dei lettori, abituali e potenziali. In collaborazione con la Fondazione, il Post pubblicherà negli stessi giorni cinque podcast che raccontano il lavoro di cinque librai e una raccolta delle più belle fotografie dedicate ai libri e alle librerie scelte tra quelle pubblicate dagli utenti di Instagram.