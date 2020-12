A Natale regala scrittura

Per chi è in cerca di idee regalo, su BellevilleOnline c’è un’ampia offerta di corsi da regalare e regalarsi per Natale: per lettori curiosi, nipoti appassionate di graphic novel, amici in crisi creativa e sorelle stacanoviste che non hanno mai un momento per sé, si può scegliere tra corsi online, videolezioni ed ebook.

Per farlo, basta acquistare online un buono regalo corrispondente al valore del prodotto scelto. Il destinatario del regalo riceverà il buono via mail al momento dell’acquisto e potrà usarlo per comprare il corso o le videolezioni scelte, ma anche per ogni altro prodotto di BellevilleOnline. Il buono ha una validità di 12 mesi dal momento dell’acquisto, è utilizzabile in una sola soluzione e non è scalabile.

La pagina bianca. Laboratorio di avviamento alla scrittura

Un laboratorio per tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco, di sperimentare, di sfidare esitazioni e paure. Perché affrontare la pagina bianca è il primo passo per far emergere le proprie potenzialità, e trovare o ritrovare il gusto di scrivere. Il corso è tenuto da Enrico Ernst.

Libri si diventa

Questo seminario in dodici incontri (e con dieci diverse figure professionali) è pensato per chi vuole approfondire le dinamiche e le competenze che concorrono a trasformare un manoscritto in un libro. L’obiettivo è di riflettere su presente e futuro di un’industria culturale tra le più importanti a livello globale. Il corso è tenuto da Mattia Carratello, Cristina De Stefano, Simone Marchi, Laura Piccarolo, Mattia Fontana, Caterina Sonato, Giulio Passerini e Andrea Cavallini.

Leggere per imparare a scrivere. 10 lezioni con 10 scrittori

Per scrivere bene bisogna saper guardare dentro i testi, capire come funzionano e impossessarsi delle tecniche più efficaci. Dieci tra i più apprezzati autori italiani contemporanei affrontano gli aspetti fondamentali della narrazione (la trama, la caratterizzazione, l’incipit, il punto di vista, il dialogo) leggendo e commentando dieci brani esemplari. Il corso è tenuto da Marcello Fois, Laura Pariani, Letizia Muratori, Luca Crovi, Marina Mander, Andrea Tarabbia, Gaia Manzini, Giorgio Fontana, Francesca Serafini e Cristina Marconi.

Il fumetto è scrittura. Corso di superpoteri narrativi

Dieci lezioni per capire come si progetta, edita e pubblica un buon fumetto. Esplorando le caratteristiche di quel “superpotere” narrativo che è il “ragionare a fumetti”. Il corso è tenuto da Michele Foschini, traduttore, sceneggiatore, co-fondatore e direttore editoriale di BAO Publishing e avrà come ospiti Lorenzo Bolzoni, Daniel Cuello, Leonardo Favia, Giulio Macaione e Zerocalcare.

Una stanza tutta per sé

Mai come ora, la letteratura e la scrittura rappresentano più di un rifugio: uno spazio in cui liberare il bisogno di pensare, conoscere, creare. Un percorso al fianco di Virginia Woolf, Emily Dickinson, Natalia Ginzburg, Simone De Beauvoir, Annie Ernaux. Il corso è tenuto da Benedetta Centovalli, direttrice editoriale e agente letteraria.

Scritto sul corpo. Laboratorio di autobiografia erotica

Un percorso di scrittura in dieci tappe per raccontare di sé, della propria fisicità e dell’incontro con il corpo degli altri. Sotto la guida dei migliori autori di letteratura erotica degli ultimi cent’anni e della scrittrice Rossana Campo.

Abbonamento annuale

Prevede l’accesso a tutte le videolezioni e gli e-book di Belleville, più l’iscrizione a un seminario o laboratorio a scelta.

Sviluppa la tua idea

Comprende una scheda di lettura, 60 minuti di lavoro sul testo online con un editor e cinque videolezioni.

Pacchetto di 5 videolezioni

Cinque videolezioni per affrontare i fondamenti della scrittura con i docenti della Scuola Belleville: Giacomo Papi, Sandrone Dazieri, Letizia Muratori, Alberto Rollo e Francesca Serafini.

Pacchetto di 10 videolezioni

Dall’uso della punteggiatura all’arte di rileggersi ed editarsi, dieci videolezioni per lavorare sul testo, con i docenti: Letizia Muratori, Francesca Serafini, Alberto Rollo, Michele Dalai, Martino Ferro, Fabrizio Biggio, Marcello Fois, Walter Siti, Laura Cerutti e Marco Vigevani.

Chi fosse interessato e avesse dubbi e domande, può scrivere direttamente a amministrazione@typee.com.