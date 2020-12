È morto Alejandro Sabella, ex allenatore della Nazionale di calcio argentina

Alejandro Sabella, ex calciatore e allenatore della Nazionale argentina, è morto martedì a 66 anni. Secondo il Clarin sarebbe morto per una infezione contratta mentre si trovava ricoverato a Buenos Aires per problemi cardiaci dallo scorso 26 novembre, il giorno dopo la morte di Diego Armando Maradona. Fra gli anni Settanta e Ottanta Sabella fu un apprezzato giocatore in Argentina, con il River Plate e l’Estudiantes, e in Inghilterra, con Sheffield United e Leeds. Dopo il ritiro divenne il vice di Daniel Passarella, con il quale lavorò per breve tempo anche a Parma. Da allenatore vinse una Copa Libertadores nel 2009 con l’Estudiantes e portò l’Argentina alla finale dei Mondiali del 2014, persa a Rio de Janeiro contro la Germania.

#ProfundoDolor La @afa, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Alejandro Sabella, ex entrenador de @Argentina, y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/U0NKEZxuv2 — AFA (@afa) December 8, 2020