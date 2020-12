Le previsioni meteo per martedì 8 dicembre

Martedì ci sarà maltempo un po’ dappertutto, con pioggia su tutto il Nord e temporali sulle coste liguri, su quelle adriatiche e in Sardegna. Nevicherà sulle Alpi a partire dai 500-600 metri e sui rilievi laziali-abruzzesi dal primo pomeriggio. Pioggia abbondante anche al Sud in Campania e in Molise dal mattino, dal pomeriggio anche sulla Basilicata tirrenica e la Calabria nordoccidentale. Nel pomeriggio lievi piogge anche in Sicilia. Le temperature massime si abbasseranno nella pianura padana e si alzeranno sull’Appennino centrale e ionico.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.