Bob Dylan ha venduto tutte le sue canzoni alla Universal

L’etichetta discografica Universal ha comprato i diritti d’autore di tutto il catalogo delle canzoni di Bob Dylan, più di 600 brani in quasi 60 anni di lavoro, dal primo album del 1962 (che si chiamava Bob Dylan) a Rough and Rowdy Ways, pubblicato quest’anno. Universal non ha fatto sapere il prezzo dell’accordo.

Bob Dylan ha 79 anni ed è stato il primo cantante a ricevere il premio Nobel per la Letteratura, nel 2016. Allora fece molto discutere la sua scelta di non partecipare alla cerimonia di premiazione, ritirò poi il premio dopo diversi mesi, nell’aprile del 2017.

