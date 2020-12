Weekly Beasts

Questa settimana si è molto parlato di un elefante in Pakistan: era stato soprannominato l’”elefante più solo del mondo” e da anni viveva in pessime condizioni nello zoo di Maragzar, a Islamabad. L’elefante si chiama Kaavan, ha 36 anni e dal 2012, dopo la morte di un’elefante femmina con cui condivideva lo zoo, era rimasto l’unico esemplare di elefante asiatico in Pakistan: le catene a cui è stato legato gli hanno lasciato cicatrici permanenti, era gravemente sovrappeso a causa di una dieta ricca di zuccheri e in passato aveva dato segni di squilibrio mentale dovuto alle privazioni a cui era sottoposto.

Nei giorni scorsi, grazie alla sentenza di un tribunale che a maggio ne ha ordinato il trasferimento, agli sforzi del gruppo di attivisti per i diritti degli animali Four Paws International (FPI) e all’interessamento della cantante Cher, è stato portato in Cambogia dove vivrà in condizioni migliori e in compagnia di altri elefanti.

Per tutti questi motivi Kaavan è nella raccolta degli animali che valeva la pena fotografare in settimana, insieme a momenti più leggeri e spensierati, come un orso polare che gioca in acqua, un’otaria orsina della Nuova Zelanda che si fa guardare da alcuni bambini in spiaggia e un gregge di pecore fotografato dall’alto.