Il Parlamento iraniano accelera sul programma nucleare

Il Parlamento iraniano, controllato dai conservatori, ha approvato una legge che obbliga il governo del presidente Hassan Rouhani a prendere alcune misure piuttosto drastiche come ritorsione per la morte dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh, ucciso la settimana scorsa vicino a Teheran in un attacco che molti hanno attribuito a Israele.

La legge era stata approvata martedì ed è stata ratificata ieri dal Consiglio dei Guardiani della Costituzione, un organo che verifica la compatibilità delle leggi approvate dal parlamento con la dottrina islamica. Obbliga l’Agenzia dell’energia atomica iraniana a tornare ad arricchire l’uranio al 20 per cento, il livello massimo raggiunto prima dell’accordo sul nucleare stretto nel 2015 tra Iran e alcuni paesi occidentali – accordo da cui gli Stati Uniti si ritirarono unilateralmente nel 2018 (l’arricchimento dell’uranio è un passaggio fondamentale per la costruzione dell’arma atomica). La legge prevede anche l’espulsione degli ispettori nucleari dell’ONU se entro febbraio non verranno cancellate le sanzioni approvate dall’amministrazione di Donald Trump a seguito del ritiro americano dal trattato del 2015.

La legge avrà due effetti a breve termine: metterà pressione a Rouhani e ai suoi alleati moderati per organizzare una ritorsione per la morte di Fakhrizadeh e creerà una «potenziale crisi» nei primi giorni dell’amministrazione di Joe Biden, prevede il New York Times. Per legge il governo di Rouhani è obbligato ad applicare la decisione del Parlamento, ma nei giorni scorsi ha criticato la misura definendola controproducente e potrebbe ostacolarne l’esecuzione.

Fakhrizadeh è stato ucciso in un attacco su cui ancora non si sa molto, ma l’ipotesi più accreditata è che sia stato ordinato da Israele, il principale nemico dell’Iran in Medio Oriente (Israele non ha confermato, e forse non lo farà mai). Per l’Iran, l’uccisione di Fakhrizadeh è stato un duro colpo: il governo ha promesso che la vendicherà, ma al momento non è chiaro cosa potrebbe fare.