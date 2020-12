È morto il nutrizionista Henri Chenot, noto per il suo centro benessere in Alto Adige

È morto a 77 anni il nutrizionista Henri Chenot, noto per i suoi centri benessere frequentati da personaggi famosi, politici e sportivi, e per una dieta ideata da lui chiamata “metodo Chenot“. Chenot, che era francese ma di origine catalana, aveva studiato biologia, per poi dedicarsi successivamente alla psicologia e alla medicina cinese. Nel 1974 aprì il su primo centro benessere chiamato “Espace Henri Chenot” presso l’Ospedale Generale di Cannes, in Francia, dove per la prima volta venne applicato il “metodo Chenot”. Nel 1980 trasferì il centro a Solda in Alto Adige, e poi nel 1984 nell’hotel “Villa Eden” di Merano, che lasciò solo di recente per trasferirsi in Svizzera, a Lugano, dove è morto.