Mick Schumacher correrà in Formula 1 con la Haas dal 2021

Dal prossimo anno Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo Michael, correrà in Formula 1 con la Haas, scuderia statunitense che collabora con la Ferrari. Schumacher ha 21 anni e attualmente è in testa al campionato di Formula 2 con la scuderia italiana Prema Powerteam. Fa parte dell’accademia piloti della Ferrari dal 2019. Dal prossimo anno sostituirà Romain Grosjean e Kevin Magnussen alla Haas insieme al russo Nikita Mazepin, attualmente terzo in Formula 2.

La Formula 1 ha annunciato inoltre che Lewis Hamilton, risultato recentemente positivo al coronavirus, verrà sostituto temporaneamente in Mercedes dall’inglese George Russell, che finora è stato il primo pilota della Williams, dove verrà sostituto a sua volta dal connazionale Jack Aitken.