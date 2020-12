La sentenza di condanna a morte dello scienziato svedese-iraniano Ahmadreza Djalali potrebbe essere eseguita già mercoledì

La sentenza di condanna a morte per spionaggio dello scienziato svedese-iraniano Ahmadreza Djalali potrebbe essere eseguita già mercoledì 2 dicembre. A dare la notizia sono stati l’associazione umanitaria Iran Human Rights e la moglie di Djalali, dopo che martedì lo scienziato era stato trasferito dalla prigione di Evin a quella di Rajai Shahr, trasferimento che solitamente prelude a una esecuzione.

Djalali, medico e docente al Karolinska Institute di Stoccolma, era stato arrestato in Iran nel 2016 e successivamente condannato per spionaggio per conto di Israele. Djalali era stato accusato di fornire informazioni a Israele per aiutare il paese ad uccidere scienziati nucleari di alto livello. Secondo quanto raccontato da alcuni suoi amici, Djalali sarebbe stato costretto a confessare.

Se venisse ucciso sarebbe la prima esecuzione in Iran di una persona con la doppia cittadinanza. La scorsa settimana l’Iran aveva rilasciato l’accademica britannico-australiana Kylie Moore-Gilbert in cambio di tre iraniani accusati di far parte di un complotto terroristico in Thailandia. Iran Human Rights ha dichiarato che «Ahmadreza Djalali è a rischio di esecuzione imminente e solo una reazione forte e urgente da parte della comunità internazionale può salvargli la vita».