Facebook News debutterà a gennaio 2021 nel Regno Unito

Facebook ha annunciato che a partire da gennaio 2021 nel Regno Unito debutterà Facebook News, la sezione del social network che diffonde articoli della stampa pagando gli editori che li producono, già attiva negli Stati Uniti da giugno 2020.

Da tempo i media accusano il social network di sfruttare gratuitamente i loro contenuti per fare traffico. Negli ultimi tempi, a causa dell’algoritmo che privilegia i contenuti dei profili personali rispetto a quelli delle pagine, è diventato sempre più difficile per le testate giornalistiche aumentare i lettori su Facebook.

Secondo Facebook negli Stati Uniti più del 95 per cento dei lettori raggiunti dai media grazie a Facebook News non aveva mai interagito con quelle testate in passato. Diversi gruppi di editori britannici hanno già stretto accordi per entrare in Facebook News, tra cui quelli dell’Economist e del Guardian e i gruppi Condé Nast (tra gli altri, editore di Vogue e Wired) e Hearst(Cosmopolitan, Elle). Facebook ha detto di aspettarsi che molti altri editori aderiscano all’accordo prima del lancio. Al momento Facebook non ha detto se e quando introdurrà Facebook News in altri paesi.