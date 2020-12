La persona nota finora come Ellen Page ha detto di essere transgender e di chiamarsi Elliot Page

La persona nota finora come Ellen Page, diventata famosa per aver recitato nel film Juno, ha detto martedì di essere transgender, di chiamarsi Elliot Page e di utilizzare per sé i pronomi maschili (o, in alternativa, il pronome “they”, neutro). Page ha 33 anni, è di origini canadesi ed era diventato noto nel 2007 per il ruolo di protagonista nel film Juno, per il quale aveva ricevuto una nomination all’Oscar. Martedì, con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, ha spiegato di essere un uomo transgender scrivendo di sentirsi «fortunato di scriverlo. Di essere qui. Di essere arrivato a questo momento della mia vita». Page ha avuto ruoli anche in diversi film della serie degli X-Men, in Inception e più di recente nella serie di Netflix The Umbrella Academy. Nel 2014 aveva fatto coming out dicendo di essere gay; dal 2018 è sposato con la coreografa Emma Portner.

