È morto il giornalista Arturo Diaconale

È morto a settantacinque anni il giornalista Arturo Diaconale. Era ammalato da tempo e recentemente le sue condizioni di salute si erano aggravate. Da agosto 2015 a luglio 2018 era stato membro del Consiglio di amministrazione della Rai. Dal 2016 era responsabile della comunicazione della Società Sportiva Lazio e portavoce del presidente Claudio Lotito. Alle elezioni politiche del 1996 si candidò al Senato per il Polo per le Libertà nel Lazio, nel collegio di Rieti, ma non fu eletto.

La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia pic.twitter.com/JirpwXx2QK — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 1, 2020