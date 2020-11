Joe Biden si è fratturato un piede giocando con il suo cane

Domenica il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden si è fratturato un piede mentre giocava con uno dei suoi due cani, Major. Inizialmente si pensava che Biden si fosse procurato solo una distorsione, ma gli esami eseguiti in una clinica ortopedica di Newark, in Delaware, hanno evidenziato piccole fratture che costringeranno Biden a utilizzare un tutore per “diverse settimane”, ha fatto sapere il suo medico.

Biden, che ha 78 anni, ha avuto da pochi giorni il via libera per iniziare il processo di transizione per l’insediamento, nonostante l’attuale presidente Donald Trump non abbia ancora ammesso ufficialmente la sconfitta nelle elezioni. Trump ha commentato l’incidente di Biden scrivendo su Twitter “Guarisci presto”, ritwittando a un video di Biden che esce dalla clinica.

