I dati sul coronavirus di oggi, lunedì 30 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 16.377 nuovi casi di contagio da coronavirus e 672 morti a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 36.931 (299 in più rispetto a ieri), di cui 3.744 nei reparti di terapia intensiva (9 in meno di ieri) e 33.187 negli altri reparti (308 in più di ieri). Sono stati analizzati in tutto 106.021 tamponi: come spesso accade nel weekend, una cifra di molto inferiore rispetto ai giorni feriali. Le persone testate sono state 64.252. È risultato positivo il 12,5 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 20.648 e i morti 541.

La regione con più casi è stata l’Emilia-Romagna (2.041). Seguono Veneto (2.003), Lombardia (1.929), Campania (1.626), Lazio (1.589) e Piemonte (1.185).

Le province in cui è stato accertato il maggior numero di casi sono Latina (1.409), Milano (940), Napoli (922), Torino (579), Bari (515 ), Catania (503), Bologna (497), Modena (470), Venezia (433) e Padova (428).

Le principali notizie di oggi: