In Svizzera sono state respinte le proposte di legge di iniziativa popolare su responsabilità delle multinazionali e finanziamenti all’industria delle armi

In Svizzera sono state respinte le proposte di legge di iniziativa popolare su responsabilità delle multinazionali nei confronti dei loro partner fuori dalla Svizzera e sui finanziamenti all’industria delle armi, su cui si è votato oggi.

La proposta sulla responsabilità delle multinazionali era stata approvata dalla maggioranza degli elettori che hanno partecipato al voto, con circa il 50,7 per cento, ma non nella maggioranza dei cantoni, requisito necessario per far approvare l’iniziativa. SwissInfo scrive infatti che «solo otto cantoni e un semi-cantone hanno infatti approvato la proposta», mentre «la maggioranza dei cantoni della Svizzera tedesca si è invece schierata in modo compatto contro l’iniziativa». È successo solo dieci volte nella storia della Svizzera che la maggioranza dei votanti decidesse in un modo e la maggioranza dei cantoni in un altro.

L’iniziativa sul finanziamento all’industria delle armi è stata invece respinta con un margine di circa 11 punti.

Votazione federale del 29 novembre 2020

Risultati finali Per imprese responsabili

PARTECIPAZIONE 43.4%

SÌ 54.2%

NO 45.8% Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico

PARTECIPAZIONE 43.4%

SÌ 44.8%

