Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Bahrain di Formula 1

Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1, corso domenica pomeriggio sul circuito di Manama, è stato vinto da Lewis Hamilton, che al traguardo ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Il pilota inglese della Mercedes aveva già vinto matematicamente il titolo mondiale — per la settima volta in carriera — nell’ultima gara corsa in Turchia: quello ottenuto oggi è il suo 95esimo primo posto in 264 gare disputate. La conclusione del Gran Premio del Bahrain è stata ritardata di un’ora a causa del grave incidente che ha coinvolto Romain Grosjean poco dopo la partenza. Per le Ferrari è stata un’altra gara decisamente negativa in questo Campionato mondiale: Charles Leclerc è arrivato decimo, Sebastian Vettel tredicesimo.

???? END OF RACE (LAP 57/57) ???? TOP 10

Hamilton ????

Verstappen

Albon

Norris

Sainz

Gasly

Ricciardo ⁰

Bottas

Ocon

