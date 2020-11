I dati sul coronavirus di domenica 29 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 20.648 nuovi casi di contagio da coronavirus e 541 morti a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 36.632 (429 in meno rispetto a ieri), di cui 3.753 nei reparti di terapia intensiva (9 in meno di ieri). Sono stati analizzati in tutto 176.934 tamponi: come spesso accade nel weekend, una cifra di molto inferiore rispetto ai giorni feriali. È risultato positivo l’11,7 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 26.323 e i morti 686.

La regione con più casi è stata di nuovo la Lombardia (3.203). Seguono Veneto (2.617), Campania (2.022), Piemonte (2.021) e Lazio (1.993).