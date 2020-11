I dati sul coronavirus di oggi, sabato 28 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 26.323 nuovi casi di contagio da coronavirus e 686 morti a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 37.061 (405 in meno rispetto a ieri), di cui 3.762 nei reparti di terapia intensiva (20 in meno di ieri). Sono stati analizzati 225.940 tamponi. Ieri i contagi registrati erano stati 28.352 e i decessi 827. La regione con più casi rimane la Lombardia (4.615). Seguono Veneto (3.498), Campania (2.729), Emilia-Romagna (2.172), Piemonte (2.157) e Lazio (2.070).

– Leggi anche: Che cos’è “l’efficacia di un vaccino”