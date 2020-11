Almeno tre persone sono morte a causa di un’alluvione a Bitti, provincia di Nuoro, in Sardegna. Come molti altri comuni della regione, da stamattina il paese è invaso da acqua e fango. Secondo il Corriere della Sera ci sono almeno altri due dispersi. L’Unione Sarda segnala problemi e disagi in tutta la regione e sta aggiornando un elenco delle strade temporaneamente chiuse. L’allerta meteo dovrebbe durare fino a domani mattina.

La #Sardegna di nuovo in ginocchio. Questo è successo questa mattina #Bitti nel nuorese, dove ora si contano le prime vittime. Comunicazioni impossibili, sale bloccate, paese sotto il fango pic.twitter.com/TGtiyUlESR — Nicola Pinna (@nicola_pinna) November 28, 2020