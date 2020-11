È stato ucciso Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani

Venerdì è stato ucciso a Teheran, la capitale dell’Iran, Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani, che il New York Times ha descritto come la «forza trainante» del programma nucleare dell’Iran fino all’inizio degli anni Duemila. La notizia dell’uccisione di Fakhrizadeh è stata confermata dal ministero della Difesa iraniano.

Fakhrizadeh è stato ucciso mentre si trovava a bordo di un’auto nel nord di Teheran. La sua auto è stata attaccata da un gruppo di persone che l’Iran definisce «terroristi». Sembra che Fakhrizadeh sia rimasto gravemente ferito durante l’attacco, e che sia poi morto in ospedale.

Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente, né chi siano i responsabili dell’attacco. Diversi giornalisti hanno sottolineato comunque che Fakhrizadeh era stato citato per nome dal primo ministro Benjamin Netanyahu, e che in passato Israele – il principale avversario dell’Iran in Medio Oriente – abbia compiuto uccisioni simili contro scienziati nucleari iraniani.