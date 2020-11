Il programma di Rai Due “Detto Fatto” è stato sospeso dopo il criticato “tutorial” per fare la spesa

Il programma pomeridiano di Rai Due Detto Fatto è stato sospeso temporaneamente dopo che martedì aveva trasmesso un “tutorial” in cui una ballerina di pole dance spiegava come fare la spesa con i tacchi e in modo «intrigante», che era stato molto criticato sui social il giorno successivo. L’amministratore delegato della RAI ha parlato all’ANSA definendolo «un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del servizio pubblico e con la linea editoriale di questa RAI» e aggiungendo: «ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma».

La conduttrice del programma Bianca Guaccero si è scusata con un messaggio su Instagram mercoledì sera, chiamando lo sketch “triste siparietto”. Mercoledì Detto Fatto non è andato in onda.