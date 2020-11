I dati sul coronavirus di oggi, giovedì 26 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 29.003 nuovi casi di contagio da coronavirus e 822 decessi a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 37.884 (277 in meno rispetto a ieri), di cui 3.846 nei reparti di terapia intensiva (2 in meno di ieri) e 34.038 negli altri reparti (275 in meno di ieri). Sono stati analizzati 232.711 tamponi e testate 110.261 persone. È risultato positivo il 12,5 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 25.853 e i decessi 722.

La regione con più casi è stata la Lombardia (5.697). Seguono Veneto (3.980), Campania (3.008), Piemonte (2.751), Lazio (2.751) e Emilia-Romagna (2.157).

Le province in cui è stato accertato il maggior numero di casi sono Roma (2.170), Napoli (2.090), Milano (2.060), Torino (1.269), Monza e Brianza (666), Bari (619), Bologna (611), Padova (587), Verona (575), Vicenza (575) e Cuneo (574).

