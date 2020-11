Da questa mattina la metro C di Roma è ferma per «indisponibilità di personale»

Dalla mattina di lunedì la metro C di Roma è ferma, come confermato dalla stessa Atac, l’agenzia del trasporto pubblico del comune di Roma, per «indisponibilità di personale». L’Atac ha attivato un servizio di bus sostitutivi del servizio nell’intera, ma, secondo Repubblica, gli utenti avrebbero segnalato disagi e insufficienza dei mezzi, oltre al sovraffollamento sulle linee degli autobus che percorrono in parte la stessa tratta. Non si sa quando potrà riprendere il servizio della metro C.

#info #atac – METRO C – circolazione interrotta su intera tratta, servizio bus sostitutivi San Giovanni <-> Pantano #roma — infoatac (@InfoAtac) November 23, 2020