La Serie A ha approvato la cessione del 10 per cento della sua media company per 1,7 miliardi di euro

Le venti società di Serie A hanno approvato all’unanimità la vendita del 10 per cento della nuova media company della Lega ai fondi d’investimento CVC Capital Partners, Advent e FSI per 1 miliardo e 700 milioni di euro. Al termine della definizione degli accordi, i fondi entreranno quindi come soci nella gestione della media company che si occuperà della commercializzazione del campionato di Serie A. La vendita delle quote era ritenuta fondamentale per la salute economica di molti club in difficoltà per i danni subiti dagli effetti della pandemia.

Lo scorso ottobre i club avevano deciso di creare una società facente capo alla Lega Serie A – ma con gestione separata – a cui affidare il compito di produrre e distribuire i contenuti commerciali del campionato, a partire dai diritti televisivi, il maggiore introito generato dal calcio professionistico italiano e la principale fonte di sostentamento per i club. La Lega aveva poi concesso l’esclusività per negoziare l’ingresso come soci ai fondi CVC, Advent e FSI: ingresso che diventerà ufficiale nelle prossime settimane con la sottoscrizione dei contratti.

– Leggi anche: Il modo in cui vediamo la Serie A cambierà ancora