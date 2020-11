I dati sul coronavirus di oggi, giovedì 19 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 36.176 nuovi casi positivi al coronavirus e 653 morti a causa del COVID-19. Le persone attualmente ricoverate sono 37.322 (148 in più rispetto a ieri), di cui 3.712 nei reparti di terapia intensiva (42 in più di ieri) e 33.610 ricoverate con sintomi (106 in più di ieri). Sono stati analizzati 250.186 tamponi e testate 138.397 persone. È risultato positivo il 14,5 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 34.283 e i decessi 753.

La regione con più casi è stata la Lombardia (7.453). Seguono Piemonte (5.349), Veneto (3.753), Campania (3.334), Lazio (2.697), Emilia-Romagna (2.160) e Toscana (1.972). La regione Piemonte comunica che «il numero di tamponi odierno è sensibilmente superiore alla media giornaliera di tamponi effettuati in Piemonte perché include il caricamento di una quota di dati relativa agli screening effettuati nei giorni scorsi all’interno delle RSA».

Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Milano (2.928), Torino (2.543), Roma (2.510), Napoli (2.312), Monza e Brianza (873), Cuneo (829), Treviso (824), Verona (788), Padova (773), Bolzano (696), Caserta (678) e Varese (657).

