I titoli dei principali giornali italiani sono quasi tutti sull’epidemia da coronavirus, o sulle sue conseguenze. Si parla di vaccino, e di come sarà distribuito, dell’andamento della curva epidemica (che sembra in leggero miglioramento) e delle difficoltà dell’INPS a gestire i pagamenti degli aiuti straordinari. Sui giornali sportivi, la notizia a cui è dato più spazio è la vittoria del giovane tennista italiano Jannik Sinner agli Open di Sofia: non è una vittoria importantissima in assoluto, ma è la sua prima vittoria in un torneo ATP.