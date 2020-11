Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto gli Open di Sofia, il suo primo titolo ATP

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il canadese Vasek Pospisil e ha vinto gli Open di Sofia, vincendo quindi il suo primo titolo ATP.

Sinner ha battuto Pospisil per 6-4 3-6 7-6 in 2 ore e 16 minuti, e dalla prossima settimana occuperà il 37esimo posto nella classifica ATP dei tennisti più forti al mondo (nel 2019 aveva chiuso l’anno al 78esimo posto, nel 2018 al 551esimo).

Sinner, che ha 19 anni ed è altoatesino, quest’anno si è fatto parecchio notare: a ottobre è arrivato ai quarti di finale del Roland Garros, il terzo e ultimo torneo del Grande Slam in programma nel 2020. È stato il primo tennista nato negli anni Duemila ad aver raggiunto questo livello: a Parigi si è giocato l’accesso alle semifinali contro uno dei più forti di sempre, Rafael Nadal. Ha perso, ma non ha sfigurato. Per arrivare ai quarti del Roland Garros, Sinner aveva inoltre eliminato tra gli altri David Goffin (numero 13 al mondo) e Alexander Zverev (numero 7 al mondo).

In generale, la velocità con cui è migliorato ha sorpreso molto, a maggior ragione nel contesto del tennis italiano, dove i risultati più importanti sono spesso arrivati da giocatori con molta più esperienza.