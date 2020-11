Diverse persone sono state ferite a causa dell’esplosione di una bomba a Gedda, in Arabia Saudita

Mercoledì diverse persone sono state ferite in un attentato a Gedda in Arabia Saudita. Una bomba è esplosa al cimitero per i non musulmani mentre i funzionari di diversi consolati stavano celebrando il Giorno della Memoria, la festività che ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale. La notizia è stata data dal ministero degli esteri francese che ha definito l’attentato «codardo e ingiustificabile».

La giornalista francese Clarence Rodriguez, che vive in Arabia Saudita, ha twittato alcune fotografie che mostrano il luogo dell’attentato. Secondo Rodriguez alla cerimonia erano presenti i consoli generali di Francia, Irlanda e Regno Unito e ha ipotizzato che potesse trattarsi di un nuovo attacco nei confronti della Francia. Era presente anche il console italiano Stefano Stucci che, secondo quanto riferito dal ministero degli esteri, è illeso.

#ArabieSaoudite Tentative d'attentat ce matin au cimetière des non-musulmans à #Jeddah. Lors de la cérémonie du #11Novembre. En présence du Consul Général de France, ????????, ????????…& expatriés français. Des blessés…

15j après attaque au couteau au Consulat, la France encore visée !? pic.twitter.com/whjBGlLdad — Clarence Rodriguez (@Clarencewoman) November 11, 2020

Lo scorso 29 ottobre, poco ore dopo l’attacco terroristico a Nizza in cui furono uccise tre persone, una guardia del consolato francese a Gedda era stata accoltellata e ferita da un saudita. Dopo l’attacco al cimitero il consolato francese a Gedda ha chiesto ai connazionali in Arabia Saudita di «esercitare la massima vigilanza».