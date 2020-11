Celebripost

Gran parte delle persone da fotografare in settimana era occupata in eventi che avevano a che fare con le elezioni presidenziali statunitensi: non solo i candidati Donald Trump e Joe Biden, ma anche Melania Trump dopo aver votato e Chrissy Teigen, John Legend, America Ferrera e Lady Gaga a far campagna per i Democratici. Poi Nanaia Mahuta, la prima donna di origini maori a ricoprire la carica di ministro degli Esteri della Nuova Zelanda, uno spettinato Boris Johnson e un felice Rafael Nadal. Questa settimana pochi ma buoni.