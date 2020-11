Domenica in Australia non sono stati accertati nuovi contagi da coronavirus, per la prima volta in quasi cinque mesi. Lo stato di Victoria, a cui finora era stato collegato più del 90 per cento di tutte le 907 morti legate al Covid-19 nel paese, per il secondo giorno consecutivo non ha fatto registrare nuovi contagi né decessi. Dall’inizio della pandemia, l’Australia ha accertato solo 27.500 casi positivi tra i suoi 25 milioni di abitanti, grazie anche a una rapida chiusura dei confini, all’imposizione di restrizioni per garantire il distanziamento fisico e a un esteso sistema di tamponi e tracciamento dei contatti dei positivi.