C’è stato un terremoto di magnitudo 7.0 in Turchia

C’è stata una forte scossa di terremoto che ha colpito la costa egea della Turchia, a nord dell’isola greca di Samos. L’epicentro della scossa, di magnitudo 7.0, è stato localizzato dall’US Geological Survey (USGS) a largo della provincia turca di Smirne. È stata sentita fino ad Atene e a Istanbul.

Find information on the M 7.0 – 14 km NE of Néon Karlovásion, #Greece here: https://t.co/FL4hTrF4Kn Please let us know what you felt here: https://t.co/2RWZkBZDVo pic.twitter.com/rcE0mnYLG5

