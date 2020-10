Netflix aumenterà i prezzi degli abbonamenti negli Stati Uniti

Netflix aumenterà i prezzi dei suoi abbonamenti, sia quelli standard che quelli premium, negli Stati Uniti. L’abbonamento standard passerà da 13 a 14 dollari al mese, mentre quello premium da 16 a 18 dollari. L’abbonamento base rimarrà invece invariato a 9 dollari. In Italia i prezzi degli abbonamenti per ora non cambieranno.

Negli Stati Uniti chi è già abbonato riceverà con trenta giorni di anticipo rispetto al pagamento del nuovo importo una comunicazione della variazione del prezzo, che verrà applicata entro i successivi due mesi. I nuovi abbonati dovranno invece pagare già da oggi la nuova tariffa con il prezzo aumentato. A inizio ottobre Netflix aveva già alzato i prezzi degli abbonamenti in Canada e si attendeva un adeguamento anche negli Stati Uniti.

– Leggi anche: Perché le serie tv di Netflix durano sempre meno