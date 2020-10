I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 29 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 26.831 nuovi casi positivi da coronavirus e 217 morti a causa della COVID-19. Le persone attualmente ricoverate sono 17.615 (1.098 in più rispetto a ieri), di cui 1.651 nei reparti di terapia intensiva (115 in più di ieri) e 15.964 ricoverate con sintomi (983 in più di ieri). Sono stati analizzati 201.452 tamponi e testate 118.857 persone. È risultato positivo il 13,3 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 24.991, i decessi 205.

Il maggior numero di nuovi casi positivi è stato rilevato in Lombardia (7.339). Seguono Campania (3.103), Piemonte (2.585), Veneto (2.109), Lazio (1.995), Toscana (1.966) e Emilia-Romagna (1.545).

Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Milano (3.211), Napoli (1.624), Torino (1.437), Roma (1.379), Monza e Brianza (930), Varese (920), Caserta (793), Firenze (670) e Genova (583).

Le principali notizie di oggi