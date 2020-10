Los Angeles Dodgers e Tampa Bay Rays giocheranno le World Series della MLB

Nella notte i Los Angeles Dodgers si sono qualificati alle World Series della Major League — il miglior campionato di baseball al mondo — battendo gli Atlanta Braves nelle semifinali dei playoff giocate al meglio delle sette gare con un risultato complessivo di 4-3. Nelle World Series che inizieranno mercoledì notte affronteranno i Tampa Bay Rays, che nel turno precedente hanno eliminato gli Houston Astros in sei gare. Rays e Dodgers sono state le due migliori squadre della MLB nel 2020 ma hanno una storia molto diversa: i Rays non hanno mai vinto le World Series e le hanno giocate soltanto nel 2008 mentre i Dodgers ne hanno vinte sei in venti partecipazioni. Le finali di quest’anno si giocheranno interamente al Globe Life Field di Arlington, in Texas.

The top seeds will meet in the #WorldSeries. Can't wait for Tuesday. pic.twitter.com/1uh6m0WLHZ — MLB (@MLB) October 19, 2020